أكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف أن الرئيس بوتين لن يستطيع المشاركة في مؤتمر ليبيا للتسوية في باليرمو الإيطالية، لكن روسيا ستشارك على المستوى المناسب.

حيث قال بيسكوف للصحفيين:

“الرئيس على الأرجح لن يستطيع تلبية الدعوة والحضور في باليرمو، روسيا ستمثل هناك على المستوى المستحق”.

هذا وكان وزير الخارجية الإيطالي إنزو موافيرو ميلانيزي قد أعلن في وقت سابق أن طموح إيطاليا يتمثل في أن يكون المؤتمر من نتاج عمل الليبيين، وأن يجمع أطرافاً ليبية تتحاور فيما بينها، وترسي دعائم مستقبل بلادهم.

The post بوتين ينأى بنفسه عن حضور باليرمو لكن روسيا حاضرة وبقوة appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا