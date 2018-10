الأربد ينفي تعرض السفير الصيني لمحاولة اختطاف في طرابلس

نفى الناطق الرسمي بأسم وزارة الخارجية الليبية أحمد الأربد ما تناولته بعضاً من وسائل الإعلام المختلفة عن مزاعم محاولة اختطاف القائم بأعمال سفارة جمهورية الصين الشعبية.

حيث أكد الأربد أن القائم بأعمال السفارة الصينية وانغ تشيمين بخير ويمارس مهامه كالمعتاد وقد تواصل معه مباشرة للإطمئنان على سلامته و على سلامة جميع أفراد البعثة الصينية بدون إستثناء.

هذا وأكد الأربد أيضاً أن ما تم ترويجه غير صحيح هو محض افتراء وكذب ولم يحصل و هي حكاية من نسج الخيال لمروجي الأكاذيب حسب وصفه. وكانت وسائل إعلام ليبية وأجنبية قد تناولت خبراً يُفيد أن السفير الصيني لدى ليبيا تعرض لمحاولة اختطاف فور مغادرته من مطار معيتيقة، مساء الثلاثاء في طرابلس. كما بثت قناة العربية خبراً عاجلاً يقول أن جماعة مسلحة تفشل في اختطاف سفير الصين أثناء مغادرته مطار معيتيقة.

