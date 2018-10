انتهاء عملية توريد الكتاب المدرسي

أعلن مدير عام مركز المناهج التعليمية والبحوث التربوية الطاهر البشير انتهاء توريد الكتاب المدرسي وأن عملية توزيعه على المؤسسات التعليمية بمناطق ليبيا كافة ستنتهي مطلع الاسبوع الأول من شهر نوفمبر.

وأضاف البشير في تصريح لوكالة الأنباء الليبية أن جميع الكتب أصبحت موجودة في المخزن الرئيسي وأن المركز سينتهي من توزيع الكتاب المدرسي قريبا.

وأوضح أن المركز قد بدأ في الإعداد للتحضير للعام الدراسي القادم 2019 – 2020 وتوفير الكتب المطلوبة والمقررة.

