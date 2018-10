باشاغا يُطالب بالإسراع في تفعيل التعاون الأمني بين ليبيا وأمريكا

التقى وزير الداخلية فتحى باشاغا رفقة عدد من الخبراء الأمنيين في العاصمة التونسية أمس الثلاثاء مع القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة لدى ليبيا «ناتالي بيكر».

حيث ناقش اللقاء سبل تطوير علاقات التعاون الأمني بين البلدين في مجالات تأمين المطارات والتدريب الأمني ومكافحة الإرهاب والجريمة.

هذا وأكد باشاغا في هذا اللقاء على ضرورة الإسراع في تفعيل التعاون الأمني القائم بين البلدين خاصة ما يتعلق بتطوير عمل الشرطة الليبية والاستفادة من برامج التدريب المتاحة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية.

