السراج : مستعدون لدعم بلديتي بني وليد ودرج للنهوض بالمنطقتين

ليبيا – إستقبل رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج عميد بلدية بني وليد سالم عليوان وعميد بلدية درج فاضل أحمد اللذين انتخبا أمس الثلاثاء بحضور رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية سالم بن تاهية وأعضاء مجلسي البلديتين الذين تم انتخابهم مؤخراً.

السراج قدم بحسب مكتبه الإعلامي التهنئة للعميدين على الثقة التي منحها لهما أعضاء المجلسين، متمنياً لهما ولزملائهم الأعضاء النجاح والتوفيق.

ودعا رئيس المجلس الرئاسي العميدين إلى بذل قصارى الجهد لتقديم وتوفير أفضل الخدمات للمواطنين، مؤكداً على استعداد الحكومة لتقديم كافة أنواع الدعم للنهوض بالمنطقتين.

وقال السراج :”إن تفعيل عمل البلديات وتوسيع نطاق مسؤولياتها لتشمل المجال التنموي إضافة للدور الخدمي هو الطريق إلى اللامركزية التي تسعى حكومة الوفاق لتحقيقها”.

ومن جانبهم،أعرب أعضاء الوفدين عن تقديرهم لما يبذله السراج من جهد في تلبية احتياجات البلديات وتحقيق الأمن والاستقرار في كامل البلاد.

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