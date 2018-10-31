تعليم المؤقتة تكشف عن نسبة الزيادة على مرتبات المعلمين بناءً على قرار مجلس النواب

ليبيا – قرر مجلس النواب أمس الأول في جلسته الرسمية إعتماد قانون زيادة مرتبات المعلمين والموظفين بقطاع التعليم.

وزارة تعليم المؤقتة أعلنت عبر مكتبها الإعلامي الزيادة العامة للمعلمين والموظفين بالقطاع التعليمي،موضحةً بأنه يجب أن لكل مدرسة مديراً ومساعدا له أحدهما بالفترة الصباحية والأخر في الفترة المسائية.

وأوضحت الوزارة في الجدول المرفق أدناه نسبة الزيادة على مرتبات جميع” المعلمين، والمفتشين التربويين، ومراقب المنطقة التعليمية، ومدراء الادارات والمكاتب بمراقبات التعليم بالبلديات،ورؤساء الاقسام والوحدات بمراقبات التعليم بالبلديات، ومدراء ومساعدي مدراء المدارس، ومدراء مكاتب ورؤساء الوحدات بالخدمات التعليمية، ومراقب المنطقة التعليمية”بالإضافة إلى العاملين الآخرين بقطاع التعليم.

وأشارت الوزارة إلى ضرورة توفير الإمكانيات للتدريب المستمر بالداخل والخارج للمواكبة التطورات التعليمية بجميع أنواعها إلى جانب إعطاء بعض الإمتيازات للمعلمين مثل “الحج، والعلاج، والأراضي السكنية، والقروض المصرفية” وفقاً للقوانين المعمول بها في الدولة.

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