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بإنتاج أكثر من 12 الف برميل في اليوم.. شركة الخليج تعلن إعادة تشغيل حقل البيضاء جنوب مرادة

تم النشر منذُ 22 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أكد مصدر نفطي في شركة الخليج العربي للنفط شرقي ليبيا اليوم الأربعاء إعادة تشغيل حقل البيضاء النفطي الواقع جنوب مدينة مرادة، لأول مرة بعد هجوم مسلحي الجضران وسرايا الدفاع الأخير على الموانئ النفطية.

المصدر قال لوكالة “سبوتنيك” الروسية إن شركة الخليج العربي للنفط قد استأنفت تشغيل حقل المجمعات الخارجية ومحطة الكتلة بحقل البيضاء النفطي أمس الثلاثاء لأول مرة منذ هجوم الجضران الأخير على الموانئ النفطية.

وأضاف المصدر أن حقل البيضاء النفطي جنوب مرادة امتياز 47 يضخ الآن خام آمنا وأقصى إنتاج يصل إلى أكثر من 12 الف برميل يومياً ويضخ إنتاجه إلى ميناء رأس لانوف النفطي.

 

 

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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