جولة أخبار محلية مُتفرقة

ترأس مدير إدارة الخدمات الصحية ببلدية سرت خليفة السيوي اجتماعاً موسعاً حضره مديرو المراكز والوحدات الصحية بالبلدية، خُصص لحملة التطعيمات المستهدفة لهذا العام 2018م والخاصة بشلل الأطفال والحصبة، بحضور مسؤول التطعيمات ببلدية سرت محمد ادريس.

وناقش الحاضرون آلية العمل على حملة التطعيمات وتذليل كافة الصعاب التي تواجهها لاسيما وأن عدد الأطفال المستهدفين للتطعيمات يفوق الـ62 ألف طفل.

وقال الدكتور خليفة السيوي مدير إدارة الخدمات الصحية إن الأعمار المستهدفة من التطعيمات من العام إلى ما قبل العام، ومن الصف الأول إلى الصف الثامن من التعليم الاساسي.

أقيم بمدرج كلية القانون في ترهونة ورشة عمل حول طرق تلقين مناهج الرياضيات الحديثة.

واستهدفت الورشة تدريب المعلمين في تخصص مادة الرياضيات بمختلف المراحل التعليمية ومركز المتفوقين ترهونة وذلك باتباع الطرق الحديثة واستعمال الوسائل التقنية التي تقدم كل السبل وتسهل طريقة توصيل المعلومة للطلاب.

لثلاثة أيام على التوالي شارك 21 متدربا من مختلف الوحدات والمراكز الصحية المنتشرة بمنطقة الجميل في دورة تدريبية أشرفت عليها وزارة الصحة ومكتب الصحة الجميل.

الورشة تهدف إلى الرفع من كفاءة العاملين في قطاع الصحة عن طريق استخدام نظام (DHiS2) الذي يختص بجمع المعلومات عن كل مركز أو وحدة صحية ويتم ربطها بالمنظومة العامة لوزارة الصحة عن طريق شبكة الانترنت .

نظام (DHiS2 ) ليس جديدا على ليبيا فهو موجود منذ عام 2006 وتعمل بها أكثر من 60 دولة حول العالم، حيث يسهم بشكل كبير في مساعدة صناع القرار على وضع خطط مدروسة وواضحة نتيجة المعلومات التي تردهم من خلال النظام المربوط بقواعد البيانات لدي الوزارة.

وتم تكريم المتدربين والمدربين وتوزيع الشهادات على كل المساهمين في تذليل الصعاب، ولتكون الصور التذكارية هي مسك الختام.

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