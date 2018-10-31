عقيلة يتوعد بفصل النواب المتغيبين

توعد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، النواب المتغيبين عن حضور الجلسات، بإسقاط عضويتهم، بحال لم يحضروا الجلسات حتى تاريخ 19 نوفمبر.

وقال المستشار الإعلامي لرئاسة مجلس النواب فتحي المريمي، في تصريح، الأربعاء، إن توعد عقيلة جاء خلال جلسة عقدها مجلس النواب مؤخرا.

وأضاف المريمي، أن عقيلة برّر توعده بإسقاط عضوية النواب المتغيبين، لإخلالهم واجباتهم الوظيفة، ومخالفتهم قسم اليمين الذي ينص على العمل ومراعاة مصالح المواطنين.

وأشار المريمي إلى أن عقيلة سيدرس في جلساته القادمة زيادة مرتبات المتقاعدين، وسينظر في المرتبات بشكل عام لكل العاملين في أجهزة الدولة، وإصدار القوانين اللازمة بالخصوص.

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