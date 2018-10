أمين عام مجلس الوزراء يؤكد العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه بلديات الزاوية

التقى أمين عام مجلس الوزراء بحكومة الوفاق الوطني الطاهر عامر الأربعاء مع عمداء بلديات الزاوية «الزاوية، الزاوية الجنوب، الزاوية الغرب».

وتم خلال اللقاء استعراض المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في البلديات وأدت لتدني مستوى الخدمات في جميع المجالات.

وأكد عمداء البلديات على ضرورة دعم المرافق الصحية في المدينة لاسيما مستشفى الزاوية التعليمي الذي يعاني شحًا في الأدوية ومواد التشغيل باعتباره وجهة سكان المنطقة الغربية، والعمل على صيانة المرافق التعليمية واستكمال المشروعات المتوقفة ومنها محطة التحلية التي تغذي المنطقة الغربية لعدم توفير القطع الغيار الخاصة لتشغيلها.

كما طالب العمداء بضرورة الاهتمام بالمشاريع الزراعية التي طالها الإهمال خلال السنوات الماضية التي تسهم في تغطية احتياجات السوق الليبي بالمنتجات الزراعية.

من جانبه أكد الأمين العام العمل على تذليل الصعوبات التي تواجه البلديات حتى تتمكن من أداء المهام الموكلة لها خدمة للمواطن في كل المجالات.

