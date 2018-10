المتوسط:

التقى المبعوث الخاص لدى الأمم المتحدة غسان سلامة اليوم رئيسا لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة عبد السلام نصية وبشير الهوش في مقر البعثة بطرابلس.

واستمع سلامة إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي.

وكانت لجنتي الحوار التابعتين لمجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة اتفقتا على ضرورة إعادة هيكلة المجلس الرئاسي تمهيدا للانتخابات.

The post “سلامة” يناقش آلية إعادة هيكلة “الرئاسي” تمهيدا لإجراء الانتخابات appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية