مجلسا النواب والدولة يتفقان على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية للبلاد

أعلن مجلسا النواب والأعلى للدولة، اتفاقهما حول إعادة هيكلة تشكيل السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين، ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا.

وجاء ذلك في بيان صحفي مشترك صدر اليوم الأربعاء عن رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية، ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، أكدا فيه استكمال لقاءات لجنتي الحوار في المجلسين وفق المادة (12) من الاتفاق السياسي الليبي، وفق نص البيان.

وذكر البيان، أن مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وتوحيد مؤسسات الدولة هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد، موضحا أن مهمة السلطة الجديدة هي توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

ودعا البيان، كل أعضاء مجلسي النواب والدولة لتغليب مصلحة الوطن والعمل بكل جد من أجل اختيار مجلس رئاسي يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة، حسب تعبيره.

وطالب البيان، حكومة الوفاق الوطني بطرابلس والحكومة الموقتة الموازية بالبيضاء بالنظر إلى مصلحة الوطن العليا والانخراط بروح وطنية في هذا المشروع الوطني لتذليل كل العقبات أمامه.

وناشد رئيسا لجنتي الحوار بمجلس النواب والأعلى للدولة في بيانهما المشترك، أبناء المؤسسة العسكرية لاستكمال حواراتهم من أجل توحيد هذه المؤسسة في كامل ربوع البلاد.

وحث عبدالسلام نصيه وبشير الهوش، كافة وسائل الإعلام ومؤسسات المجتمع المدني بمساندة مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية وممارسة دورها الإيجابي والفعال للوصول إلى سلطة تنفيذية واحدة، بحسب ما نقل البيان.

الجدير بالذكر أن مجلسي النواب والأعلى للدولة قد اتفقوا على أن يتكون مجلس رئاسة الدولة (المجلس الرئاسي) من رئيس ونائبين، ويتخذ كافة قراراته بالإجماع، بحسب نص الاتفاق المقترح من الطرفين.

ونص البند الثالث من مقترح مجلس النواب حول عملية اختيار رئاسة مجلس الدولة على أن “يقوم مجلس النواب بتضمين الاتفاق السياسي في الإعلان الدستوري بعد تعديله بهذا الاتفاق”.

ويقوم أعضاء مجلسي النواب والدولة عن كل منطقة من المناطق الجغرافية التاريخية الثلاث بعقد مجمع انتخابي لانتخاب مرشح واحد لعضوية المجلس الرئاسي خلال أسبوعين من تضمين الاتفاق السياسي المعدل، بحسب نص مقترح النواب.

ويُعتمد أعضاء المجلس الرئاسي من مجلسي النواب والدولة، وينتخب مجلس النواب رئيس المجلس الرئاسي من بين الثلاثة المعتمدين ويكون الآخرين نائبين له.

ونوه المقترح، إلى أن يختار المجلس الرئاسي رئيس الحكومة خلال أسبوع من تاريخ اعتماده، ونص البند الثالث من المقترح على أن يقوم مجلسي النواب والدولة بتشكيل لجنة للتوافق على المناصب السيادية خلال أسبوع من اعتماد المجلس الرئاسي.

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