شاب ليبي يتحدى الإعاقة ويكسب قوته من خلال الغطس الحر

توكرة -العنوان

يصارع الشاب الليبي خليفة العقوري أمواج البحر متحديا إعاقته المتمثلة في رجله المبتورة، ويكسب رزقه ورزق أسرته من خلال صيد الإسماك وممارسة رياضته المفضلة “الغطس الحر”.

ويغطس العقوري وهو أحد أبناء مدينة توكرة الواقعة شرق بنغازي بحوالي 65 كيلو مترا عمقا يصل إلى 22 مترا ويصطاد الأسماك ببندقية صيد بسيطة والمعروفة محليا باسم “الفيسقا” متحديا أمواج وصعوبات الحياة ليتحصل على قوته وقوت أبنائه متحديا بتر رجله التي فقدها منذ أكثر من عقدين.

ودعا العقوري عبر صحيفة “العنوان” كافة المعاقين بأن يتخطوا إعاقتهم وأن يمارسوا حياتهم بطريقة صحيحة من خلال ممارسة هوياتهم حتى تتحقق طموحاتهم وأهدافهم، كي لا يكونون عبئا على مجتمعهم أو أسرهم.

العقوري شاب ليبي يبث روح الأمل في ذوي الاحتياجات الخاصة من خلال تحدي إعاقته ليثبت للجميع بأن الإعاقة هي إعاقة العقل لا إعاقة الجسد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية