السراج يكلف الدرسي رئيساً لجهاز المخابرات الليبية

ليبيا – أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج مساء الأربعاء قراراً بتسمية رئيس لجهاز المخابرات الليبية .

ونص القرار ذي الرقم 1472 لسنة 2018 والذي تلقت صحيفة المرصد نسخة عنه على تعيين عبدالله مسعود الدرسي رئيساً لجهاز المخابرات الليبية عقب أكثر من عام ونصف عن سحبه لقرار أصدره عضو المجلس فتحي المجبري يقضي بتكليف النائب فتح الله السعيطي بالمنصب .

وجاء القرار عقب إعلان الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك اليوم الأربعاء عن تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج لوفد حكومي بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية ومعالجة الأزمة من جميع جوانبها الخدمية والأمنية.

السلاك أوضح خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء أن الوفد الحكومي يضم كلا من عضوي المجلس الرئاسي عبد السلام كاجمان وأحمد حمزة ووزراء “الحكم المحلي،الشؤون الاجتماعية ،العمل والتأهيل” ووكلاء وزارات الصحة والتعليم والمواصلات بالإضافة إلى قيادات أمنية وعسكرية.

وبخصوص مؤتمر باليرمو، كشف السلاك عن المحاور الأساسية التي سيتم طرحها والتأكيد عليها من قبل رئيس المجلس الرئاسي والوفد المرافق له بمؤتمر باليرمو والتي تتمثل في التأكيد على المسار الانتخابي بشقيه الرئاسي والبرلماني والقاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات بالإضافة إلى إنهاء المؤسسات الموازية وتوحيد المؤسسات كافة واستمرار الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية.

وفي ما يتعلق بتوحيد المؤسسة العسكرية، قال السلاك إن رئيس المجلس الرئاسي يؤكد على أن توحيد المؤسسة يعد هدفا استراتيجيا لا حيدة عنه وأن المفاوضات مستمرة إلى حين الوصول إلى اتفاق.

ونقل السلاك شكر رئيس المجلس الرئاسي إلى جمهورية مصر العربية الشقيقة، لدورها في رعاية هذا الاستحقاق الهام وفقاً لما أدلى به فى مؤتمره الصحفي .

المرصد – متابعات