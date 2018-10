المتوسط:

قرر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني تكليف عبد الله مسعود الدرسي رئيس لجهاز المخابرات الليبية .

يذكر أن حكومة الوفاق الوطني تتعرض لهجوم حاد وغضب شعبي نتيجة فشلها في السيطرة على الأمور الأمنية ، مما دفع مجلس النواب والمجلس الاستشاري للدولة إلى الاتفاق بضرورة إعادة هيكلة السلطة التنفيذية.

