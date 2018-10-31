الثني يبحث حلحلة العراقيل التي تواجه بلدية جالو

بحث رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة عبد الله الثني اليوم الأربعاء بمقر ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة آليات حلحة العراقيل التي تواجه بلدية جالو.

جاء ذلك من خلال اجتماع ناقش الثني خلاله أبرز العراقيل التي تواجه سير عمل البلدية من الناحية الخدمية وكيفية وضع سبل وخطط لتسيير مهام البلدية.

من الجدير بالذكر أنّ الاجتماع ضم كل من: وزير التعليم الدكتور فوزي بو مريز، ووكيل عام وزارة الحكم المحلي الدكتور عادل الزايدي، ورئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للموارد المائية المهندس عوض الدرسي.

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