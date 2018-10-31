مركز الحسين للسرطان بالأردن ينفي توقف العلاج عن المرضى الليبيين

عمان-العنوان

نفى مساعد المدير العام لشؤون المرضى بمركز الحسين للسرطان “منذر حوارات” توقف المركز عن تقديم العلاج لمرضى الأورام الليبيين الموجودين في الأردن.

وأكد الحوارات استمرار المركز في تقديم العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي وزراعة النخاع إلى آلف حالة حتى الآن.

وبحسب المكتب الإعلامي لوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني قال حوارات “قدمنا خدمات علاجية لحوالي 2700 مريض ليبي خلال عام وربع العام لكننا توقفنا عن استقبال الحالات الجديدة والحالات التي أنهت علاجها وتحتاج فقط لمتابعة يمكن أن تتحصل عليها في ليبيا، ونحن كمؤسسة غير ربحية بحاجة إلى تدفق الوارد المالي ولا نستطيع أن نستمر أكثر لأن ذلك سيكلفنا عجزاً كبيراً وتراجع في أداء الخدمات الطبية ليس لليبيين فقط بل للأردنيين وكل العرب أيضاً”

وأضاف حوارات أن “المرضى الليبيين يشكلون نسبة 12% من الحالات التي يعالجها المركز وهذه النسبة وضعت المركز في مأزق مالي بسبب تراكم الديون المستحقة على الدولتين الليبية والأردنية وهذه الأخيرة تمثل النسبة الأعلى من الحالات التي يستقبلها المركز”.



Tweet



Telegram

WhatsApp





طباعة



مرتبط

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية