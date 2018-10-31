باشا: الحدود الجنوبية مستباحة بالكامل

قال المهتم بالشأن العام عبدالحكيم باشا، إن الحدود الليبية الجنوبية مستباحة بالكامل، ولم يهتم بها أي مسؤول منذ 7 سنوات .

وأشار باشا، في تصريح لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، إلى أن الجنوب بحاجة لمنظومة متكاملة لحماية الحدود وتفعيل مؤسسات الدولة بشكل حقيقي، مشدداً على أن أكثر من نصف مليون ليبي يعيشون في الجنوب لا توفر لهم الحكومات والأجهزة المسؤولة الخدمات، محملاً المسؤولية لكافة الأطراف المتصارعة سياسياً في ليبيا، حسب وصفه.

وأضاف باشا أن المجلس الرئاسي هو المسؤول بالدرجة الأولى عن توفير الخدمات الأساسية كالصحة والتعليم والبنزين المنقطع عن الجنوب لأشهر، مطالبا الجميع بالنظر للجنوب واتخاذ إجراءات حقيقية لإنهاء الأزمات التي تعصف به.

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