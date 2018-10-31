محلل سياسي: المسؤولون تركوا الجنوب لـ”الصدف”

رأى المحلل السياسي والمهتم بالشأن العام السنوسي اسماعيل، أن الوضع في الجنوب تُرك للصدف من قبل المسؤولين، وسط إهمال تام لما يجري ومزايدات سياسية لم تغير شيء، حسب وصفه .

وقال اسماعيل، في تصريح لبرنامج “LIVE” على قناة “218NEWS”، الأربعاء، إن الجنوب بحاجة إلى خطة حقيقية للتعامل مع كافة المشاكل التي يعيشها الأهالي، مشيراً إلى أن كل الزيارات التي قام بها مسؤولو المجلس الرئاسي أو الحكومة المؤقتة كانت بلا معنى ولم تكن لإيجاد حل للجنوب وإنما هي عبارة عن مزايدات ومنافسة سياسية .

وتطرق اسماعيل إلى الخطط التي تُحاك للجنوب من قبل العصابات التي استغلت الانفلات الأمني وغياب الدولة، وانتهكت الحدود الليبية دون أن يردعها أحد، مبينا أن أهالي الجنوب لا يمكنهم الفوز بهذه المعركة لوحدهم ويجب على الدولة التحرك فوراً لإنهاء هذه الاعتداءات .

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية