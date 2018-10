“السلاك”: ” السراج” سيؤكد التزامه بالمسار الانتخابي في مؤتمر “باليرمو “

المتوسط:

أكد الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني محمد السلاك، “أن المحاور الأساسية التي سيتم طرحها من قبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج والوفد المرافق له بمؤتمر باليرمو تتمثل في التأكيد على المسار الانتخابي بشقيه الرئاسي والبرلماني، والقاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات”.

وأكمل السلاك، “أن السراج يتحدث عن ضرورة إنهاء المؤسسات الموازية وتوحيد المؤسسات كافة، واستمرار الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية”.

