“الدينار” ينهار أمام  “الدولار ” بسبب قرارات “السراج “

يواصل الدينار الليبي رحلة الانهيار التي بدأت بشكل واضح عقب تطبيق حكومة الوفاق الوطني البرنامج الاقتصادي وتحريك سعر الصرف، ليرتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الليبي بشكل طفيف ليعاود ارتفاعه من جديد في ختام تعاملات السوق الموازي “السوداء” وبلغ سعر الدولار مساء اليوم 5.600 دينار ليبي للبيع و 5.580 دينار للشراء.

ويؤكد الخبراء الاقتصاديين، ” أن بقاء الدولار على حالة الارتفاع يعود لعدة أسباب أولها عدم توفر الدولار الكاش داخل المصارف، وسيطرة السوق الموازي على الكاش والصكوك، بالإضافة إلى بطء الإجراءات التي تطلبها المصارف ووجود أسقف لعملية التحويل المالي المباشر”.

ويخوض الدولار خلال الأيام الأخيرة حالة من عدم الاستقرار بالرغم من إطلاق المجلس الرئاسي لعدد من الإصلاحات الاقتصادية.

