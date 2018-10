المتوسط:

قامت قوات الجيش بقتل 12 إرهابي من عناصر مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها خلال عملية حي المغار بمدينة درنة.

وقال المسئول الإعلامي للواء 73 مشاة منذر الخرطوش، ” أن وحدات عسكرية تابعة لغرفة عمليات عمر المختار بإمرة العميد سالم رحيل تتجه إلى المدينة القديمة ”

وأكمل المسئول الإعلامي للواء 73 مشاة منذر الخرطوش ، ” أنه من المتوقع تطهير المدينة القديمة خلال الساعات القادمة”.

The post قوات الجيش تقتل 12 إرهابيا وتتوجه لتحرير المدينة القديمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية