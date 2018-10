المتوسط:

أعلن السكرتير الصحفي للرئيس الروسي ديمتري بيسكوف، “أن الرئيس فلاديمير بوتين لن يُشارك في مؤتمر باليرمو الدولي بشأن الأزمة الليبية”.

وأضاف بيسكوف، خلال تصريحات صحفية له، أن روسيا سيكون لها تمثيل في المؤتمر المزمع عقده في 12 و13 من شهر نوفمبر الحالي.

وتعكف إيطاليا على تسويق مؤتمر باليرمو ومحاولة إقناع الأطراف الدولية بالمشاركة فيه وسط جولات لرئيس الوزراء الإيطالي لمختلف دول العالم لاتفاق مع قادتهم بأهمية المؤتمر.

The post أول ضربة لمؤتمر باليرمو …” بوتين” يعلن عدم المشاركة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية