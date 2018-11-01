صحة المؤقتة تنفذ إحدى خطط 2018

قامت وزارة الصحة في حكومة الوفاق بتجهيز مركز للتدريب والتطوير في مقر الوزارة بمدينة البيضاء تمهيدا لافتتاحه، ضمن خطة الوزارة للعام 2018

تهدف إلى الارتقاء بالخدمات الصحية في الدولة وفقاً لأرقى المعايير العالمية، بما يضمن تأهيلاً مستمراً للكوادر الطبية والإدارية ومواكبة أفضل الممارسات الصحية عالمياً، بحسب سعد عقوب المكلف بتسيير مهام الوزارة

إضافة إلى بناء الكفاءات الصحية وترسيخ ثقافة الابتكار في بيئة العمل المؤسسي من خلال توفير خدمات تدريبية لتعزيز النظام الصحي بالدولة الليبية وبناء نظم تعلم ذكية تواكب التغيرات المستقبلية وبناء شراكات محلية وعالمية فاعلة للقطاع الصحي، بحسب الوزارة

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