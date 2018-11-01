محكمة صورية لطلبة القانون في الزاوية

نظمت كلية القانون في جامعة الزاوية محكمة صورية افتراضية لخريجي الكلية المتميزين الذين بلغ عددهم 25 طالبا وطالبة ضمن دورة تدريبية استمرت 3 أشهر متتالية

الطلبة قاموا بتجسيد محكمة واقعية لانتقالهم من المرحلة التعليمية إلى المرحلة العمليّة وارتباطهم المباشر بالمحاكم وأحداث القانون على مسرح الكلية وبحضور العديد من المهتمين

إضافة إلى حضور عميد كلية القانون وعدد من أعضاء هيئة التدريس ووكيل النيابة العامة بالزاوية وبحضور المهتمين بالشؤون القانونية من نيابة ومحاكم، وعدد من أولياء الأمور

وفي ختام هذه المحكمة الصورية أقيمت جلسة حوارية حول مشروع الدستور كونه القضية القانونية الأكثر تداولا حاليا في المشهد الليبي، وتكريم الطلبة المتميزين والأوائل بالكلية

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