“عميد طرابلس”: الحياة قاسية في العاصمة ونعاني من ارتفاع سعر الخبز

قال عبد الرؤوف بيت المال، عميد بلدية طرابلس المركز، “إن أي سلاح خارج الشرعية مرفوض، والتجارب المشابهة التي مرت بها دول أخرى تشير إلى أن جمع السلاح وتفكيك المجموعات المسلحة يحتاج وقتاً وصبراً”.

وأكمل بيت المال، خلال تصريحات صحفية له،” أن المعيشة قاسية في العاصمة بالتأكيد بسبب تقلب سعر الصرف وعدم انتظام دعم الحكومة للدقيق، واستغلال بعض التجار وأصحاب المخابز، كل ذلك أدى إلى ارتفاع سعر الخبز وأثر سلبا على المواطن”.

وأوضح عميد بلدية طرابلس المركز ،” أن الاستقرار في عموم البلاد مرهون بالدعم الدولي، والنهوض الاقتصادي والسياسي والأمني والاجتماعي… وكل ذلك يؤدي إلى قيام الدولة”.

وكانت طرابلس قد شهدت مظاهرات احتجاجية بسبب تدني الخدمات وفشل حكومة الوفاق في السيطرة على الأوضاع الأمنية واعتمادها على الميليشيات المسلحة.

