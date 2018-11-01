مجلسا النواب الليبي والدولة يتفقان على إعادة تشكيل مجلس رئاسي جديد

بنغازي — سبوتنيك . قال بيان صحفي مشترك بين المجلسين النواب والدولة، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه، إنه “استكمالا للقاءات لجنتي الحوار في مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، نعلن اليوم الأربعاء 31 أكتوبر/ تشرين الأول توافق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية لمجلس رئاسي جديد مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية تعمل في كامل ربوع ليبيا”.

وأكد البيان على أن “مشروع إعادة هيكلة السلطة التنفيذية هو مشروع وطني بامتياز لإنهاء الانقسام الحاصل في البلاد”، مشيراً بأن “مهمة السلطة التنفيذية الجديدة هي توحيد مؤسسات الدولة والتهيئة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية”.

ودعا البيان كل من “أعضاء مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة لتغليب مصلحة الوطن والعمل بكل جد من أجل اختيار مجلس رئاسي يستطيع أن يقود هذه المرحلة الصعبة بعيدا عن الحسابات الجهوية والفكرية والشخصية الضيقة”.

وطالبت لجنة الحوار في بيانها “حكومة الوفاق الوطني في طرابلس والحكومة الليبية المؤقتة في البيضاء للنظر إلى مصلحة الوطن العليا والانخراط بروح وطنية في هذا المشروع الوطني لتذليل كل العقبات أمامه”.

ودعت اللجنة “أبناء المؤسسة العسكرية لاستكمال حواراتهم من أجل توحيد المؤسسة العسكرية في كل ربوع البلاد”.

وتعاني ليبيا، منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، انقساما حادا في مؤسسات الدولة بين الشرق، الذي يديره البرلمان الليبي بدعم من الجيش الوطني، والغرب الذي تتمركز فيه حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا.