بعد سيطرته على حي المغار… الجيش الليبي يستعد لتطهير وتأمين المدينة القديمة في درنة

بنغازي — سبوتنيك. وقال الخرطوش في تصريح خاص لوكالة سبوتنيك: “وحدات عسكرية تابعة لغرفة عمليات عمر المختار بإمرة العميد سالم رحيل، تحركت باتجاه المدينة القديمة فجر يوم 30 أكتوبر 2018، لتحرير وإنهاء المعركة بالمغار”، مشيرا إلى “مشاركة الكتيبة 437 مشاة بالمعركة بقيادة الرائد سالم رزق والكتيبة 210 آليات وسرية تابعة للكتيبة 124 تابعة للواء 106 وسرية من الكتيبة 276 مشاة التابعة للواء 73 مشاة وقوة الإسناد سريه البركان، حيث استمرت المعارك أكثر من 3ساعات في حي المغار”.

مضيفا: “استشهد جندي تابع للكتيبة 437 وآخر من سرية البركان المساند”، فضلا” عن إصابة 8 أشخاص من قوات المسلحة العربية الليبية في معركه التطهير والتأمين الكامل”.

وأكد المسؤول الإعلامي، أن “خسائر كبيرة وقعت في صفوف تنظيم الإرهابيين وصلت إلى 12 جثة لهم لدى القوات المسلحة، فضلا عن مصادرات أسلحة خفيفة وذخائر، ليتم بذلك تأمين منطقة المغار بالكامل”.

وواضح أن:

مساحة المدينة القديمة لا تزيد تقريبا عن 200 كيلومتر، ويتوقع تطهيرها خلال الساعات القادمة.

يذكر أن العقيد سالم رحيل آمر غرفة عمليات عمر المختار تعرض لإصابة خفيفة والعقيد على الجاضرة آمر القطاع الثاني لغرفة العمليات تعرض لإصابة وهو بحالة جيدة.