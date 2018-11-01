بالفيديو | رئيس المخابرات المكلف من الرئاسي يدلي لـ النبأ بتصريحه الأول بعد تكليفه

ليبيا – أكد رئيس جهاز المخابرات الليبية المكلف بقرار أصدره رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج يوم أمس الإربعاء حاجة الجهاز إلى تنظيم وخطة إستراتيجية جديدة وذلك عقب تواجده فى طرابلس قبل صدور القرار وخوضه مناقشات بالخصوص مع جهات لم يسمها .

وفى أول ظهور إعلامي له بعيد ساعات من تكليفه ، قال الدرسي فى تصريح لقناة النبأ الفضائية بوقت مبكر من صباح اليوم الخميس وتابعته صحيفة المرصد بأن الجهاز فى المنطقة الشرقية يمس بنفس الحالة مشيراً إلى رغبته فى ” توحيد ” الجهاز لكي يكون مؤسسة كبيرة واحدة بدل الوضع الحالي الذي يوحي وكأنه مؤسستين فى دولتين وذلك على حد تعبيره .

وعن مدى قبول تكليفه ، قال الدرسي بأن ” الجميع ” متفقين على شغله لهذا المنصب مشيراً إلى أن كل من هو يعمل لصالح الوطن موافق على ذلك وعلى توحيد جهاز المخابرات الليبية لأن توحيده يسير مع توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وكذلك وزارة الداخلية .

ونفى الدرسي وجود أي عداء بين الشرق والغرب الليبي وختم قائلا : ” القضية هي تجاذب سياسي وصراعات سياسية ونحن لا علاقة لنا بها ولا أيدولجيات لدينا ، نحن تكنوقراط ، أُناس حرفيين نسعى لتحقيق أمن الدولة بصريح العبارة الدولة منتهكة من كافة الجهات ونحاول إصلاحها ، وهاهو الجنوب ومايحدث فيه وكذلك مدننا المخترقة من كل جهة ” .

المرصد – متابعات

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