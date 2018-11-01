السلاك: الرئاسي كلف وفدا حكوميا بالتوجه للجنوب

قال الناطق باسم رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق محمد السلاك إن رئيس المجلس كلف وفدا حكوميا بالتوجه إلى المنطقة الجنوبية وبحث المشاكل الأمنية والخدمية.

وأضاف السلاك في مؤتمر صحفي الأربعاء بشأن مؤتمر باليرمو أن المجلس الرئاسي سيؤكد خلال أعمال المؤتمر المسار الانتخابي، والقاعدة الدستورية التي ستبنى عليها الانتخابات المقبلة، إضافة لطرح ملفات إنهاء المؤسسات الموازية واستمرار الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية.

كما أكد السلاك أن المجلس الرئاسي يولي أهمية لملف توحيد المؤسسة العسكرية، نافيا ما أشيع عن انسحاب ممثليهم من مفاوضات القاهرة أو فشلها حسب وصفه.

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