نصية والهوش يقدمان للمبعوث الأممي آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي

استلم مبعوث الأمم المتحدة رئيس بعثتها للدعم في ليبيا، غسان سلامة، اليوم الأربعاء، «وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي» قدمها رئيس لجنة الحوار بمجلس النواب عبدالسلام نصية ورئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة بشير الهوش، وفق ما أعلنته البعثة الأممية عبر صفحتها على «فيسبوك».

وكان نصية والهوش أعلنا في بيان صحفي مشترك اليوم، توافق اللجنتين حول إعادة هيكلة السلطة التنفيذية إلى مجلس رئاسي مكون من رئيس ونائبين ورئيس وزراء منفصل يشكل حكومة وحدة وطنية.

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واستقبل المبعوث الأممي غسان سلامة، بمقر بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالعاصمة طرابلس، نصية والهوش، حيث استمع منهما «إلى إيجاز حول التقدم المحرز في المحادثات السياسية بين المجلسين واستلم منهما وثيقة حول آلية إعادة هيكلة المجلس الرئاسي».

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