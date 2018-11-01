تكليف عبدالله مسعود الدرسي رئيسًا لجهاز المخابرات الليبية

قرر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، اليوم الأربعاء، تكليف عبدالله مسعود الدرسي رئيسا لجهاز المخابرات الليبية، وفق قراره رقم (1472) لسنة 2018، الذي نشره المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك».

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