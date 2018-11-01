«أفريكوم» تنفي زيارة قائدها سرت ومصدر يؤكد وصول وفد منها إلى المدينة

وقالت قيادة «أفريكوم»، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن والدهاوزر كان في شتوتغارت بألمانيا وقت الاجتماعات المزعومة، لكن مصدرًا موثوقًا أكد في تصريحات إلى «بوابة الوسط» وجود وفد من «أفريكوم» في مدينة سرت أمس الثلاثاء، حيث التقى مسؤولين محليين بالمدينة.

ووصف المصدر زيارة وفد «أفريكوم» بـ«الأمنيّة»، دون إظهار تفاصيل.

وكانت وسائل إعلام محلية تحدثت عن زيارة قائد القوات الأميركية – الأفريقية ولقاء عميد البلدية مختار المعداني، وآمر قوة حماية وتأمين سرت العميد النعاس عبدالله النعاس.

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