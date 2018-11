قال وزير الصحة بحكومة الوفاق الوطني عمر بشير الطاهر إن الوزارة تستعد لإطلاق حملة التطعيمات الدورية لطلبة المدارس غداً الخميس تحت إشراف فرق من المركز الوطني للأمراض، والمراكز الصحية الخاصة بالتطعيمات.

وأشار الوزير إلى انطلاق الحملة الشاملة للوقاية من مرض الحصبة مطلع ديسمبر القادم، وستستهدف الأطفال من عمر 9 أشهر حتى سن الـ15 سنة، بالإضافة إلى حملة تطعيمات شلل الأطفال من الولادة حتى سن الـ6 سنوات.

وأوضح أن هذه الحملة تأتي بعد الانتهاء من دورة تدريبية استهدفت عدداً من عناصر التمريض والتطعيمات بالمراكز الصحية برعاية منظمة الصحة العالمية، وستشمل حملات التطعيمات الطبية أطفال المُهاجرين والنازحين الموجودين داخل مراكز الإيواء بمُختلف المناطق.

هذا وطمأن الوزير كافة أهالي طلبة المدارس بتوفر التطعيمات الأساسية اللازمة لهم.

The post انطلاق حملة التطعيمات الدورية لطلبة المدارس appeared first on عين ليبيا | آخر أخبار ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع عين ليبيا