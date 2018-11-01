الأمن المركزي جنزور يستلم تأمين مقر وزارة الاقتصاد

استلمت قوة تابعة للأمن المركزي جنزور، بقيادة الرائد أحمد الرفايدي، أمس الأربعاء، مُهمة تأمين وحماية مقر ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة رسمياً.

وأُجريت مراسم الاستلام من الفرقة الأمنية التي كانت مسؤولة عن حماية المقر بحضور رئيس فرع الأمن المركزي جنزور، العميد خالد عبدو أحمد.

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الترتيبات الأمنية التي اعتمدتها حكومة الوفاق مؤخرا، وبدأت في تنفيذها.

وبحسب ما ذكرته وزارة الاقتصاد في منشور على صفحتها الرسمية بموقع “فيسبوك”، فقد قدم مدير الشؤون الإدارية درع “الوفاء” للقوة الأمنية التي سلّمت مهام تأمين مقر الوزارة للأمن المركزي جنزور، تكريماً لها على ما بذلته من مجهودات خلال الفترة الماضية.

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