الأمن المركزي يتسلم مهام تأمين مقر وزارة الاقتصاد

تسلم فرع الادارة العامة للأمن المركزي جنزور، أمس الأربعاء، مهام حماية وتأمين مقر ديوان وزارة الاقتصاد والصناعة بمنطقة السراج في ضواحي العاصمة طرابلس.

وجرت مراسم التسليم والاستلام بمقر الوزارة بين الفرقة الأمنية التي كانت تؤمن الوزارة ورئيس فرع الادارة العامة للأمن المركزي جنزور العميد خالد عبدو احمد، وذلك في إطار الترتيبات الامنية التي تقوم بها حكومة الوفاق الوطني.

وقال العميد خالد عبدو، في كلمة بالمناسبة، إن الأمن المركزي كلف قوة بإمرة الرائد أحمد الرفايدي الذي يشهد له بالخبرة الأمنية والانضباط لتأمين مقر وزارة الاقتصاد والصناعة.

وأضاف رئيس فرع الادارة العامة للأمن المركزي جنزور، أن الهدف من هذه الترتيبات الأمنية الجديدة هو المحافظة على المنشآت الحيوية وتسيير عمل الموظفين وتسهيل حركة المواطنين في المقرات الحكومية.

وكرم مدير الشؤون الإدارية و المالية بديوان الوزارة في ختام مراسم التسليم والاستلام الفرقة الامنية التي كانت تقوم بتأمين الوزارة لما قامت به من مجهودات لحماية مقرها وذلك نيابة عن الموظفين والعاملين بالوزارة.

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