الكتيبة 302 صاعقة تعقد اجتماعا استعداداً لتأمين الجنوب

العنوان-بنغازي

عقد ضباط وضباط صف الكتيبة 302 صاعقة اجتماعا مستعجلا بِشأن الأحداث التي يمر بها الجنوب الليبي أكدت خلاله الكتيبة استعدادها التام لتأمين مناطق ومدن الجنوب بالكامل والتصدي للمليشيات التي تقوم بعمليات نهب وقطع الطرق علي المارة بالجنوب .

هذا وقد أكد المقدم عيسي ذاوود القابسي آمر الكتيبة 302 إحدى وحدات الصاعقة أن المقاتلين علي جاهزية كامله في انتظار الأوامر من القيادة العامة ودعمهم بالاإكانيات والعتاد اللازم لتأمين الصحراء الليبية الواسعة.

وأكدالقابسي أنه سيعقد اجتماع موسع ومستعجل مع كل أمراء وحدات القوات الخاصة للإتجاه في أسرع وقت لإنقاذ الجنوب الليبي .

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