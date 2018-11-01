معيتيق يناقش مع وزير الداخلية الايطالي التحضيرات لمؤتمر باليرمو بشأن ليبيا

ليبيا – اجتمع عضو المجلس الرئاسي احمد عمر معيتيق أمس الأربعاء مع نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالڤيني في العاصمة الإيطالية روما.

اللقاء عقد وفقاً لإدارة التواصل والإعلام التابعة للمجلس الرئاسي في إطار التحضيرات لمؤتمر باليرمو عن الأزمة الليبية الذي ستستضيفه عاصمة إقليم صقلية في يومي 13-12 نوفمبر المقبل.

وتناول الاجتماع عدداً من الملفات المشتركة بين البلدين أهمها التنمية الاقتصادية ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأوجه التعاون بين البلدين.

يشار غلى أن زيارة معيتيق إلى روما تأتي بالتزامن مع وجود رئيسي مجلسي الواب والدولة المستشار صالح وخالد المشري في روما للتباحث حول ما سيتناوله مؤتمر باليرمو مع الجانب الايطالي .

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