المتوسط:

نظم مكتب الثقافة الجفرة، معرض فوتوغرافياً للصور بصالة المعارض ببيت الثقافة ،شارك فيه نخبة من الفنانيين الشباب.

وشهد المعرض مشاركات من خارج الدولة من تونس الشقيقة، أبرزها مشاركة جمعية النساء الفوتوغرافيات التونسيات، وقد شهد المعرض تردد عدد كبير من الزوار طيلة أيامه الثلاث .

