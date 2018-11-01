هجوم الفقهاء مخطط داعشي لصرف انتباه الجيش

نشر موقع “ذا ديفينس بوست” الأميركي تقريرا تحليليا للهجمات الأخيرة التي نفذها تنظيم “داعش” الإرهابي، وأبرزها هجوم منطقة الفقهاء، والهجوم الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش تابعة للجيش الوطني على طريق الجفرة سبها.

وبحسب أبرز ما جاء في هذا التقرير فإن تزايد الهجمات التي نفذها هذا التنظيم تعكس حالة من تنامي قدراته وقابلياته على الصمود والبقاء في البلاد، مبينا أنَّ الانتكاسات التي تعرّض لها “داعش” الإرهابي في سوريا والعراق جعلته ينقل نشاطه إلى المناطق الرخوة أمنيا في ليبيا، والاعتماد على عناصره الفارة من هذين البلدين لتنفيذ الهجمات في المناطق الواسعة في وسط البلاد التي تعاني من غياب سلطة الدولة فيها.

وأضاف التقرير أنّ استهداف ليبيا بهذه الكيفية يبين بأنها باتت أولوية لهذا التنظيم الذي وجد موطئ قدم له، في ظلّ حالة الانقسام السياسي المستمرة في البلاد، رغم وجود بوادر توافق بين مجلس النواب وحكومة الوفاق، مبينا بأنّ تنفيذ “داعش” الإرهابي هجمات في المناطق النائية مثل الجفرة يهدف إلى صرف انتباه القوات المسلحة التي تلاحقه، عن منطقة الهلال النفطي الاستراتيجية، ليتمكن من استهداف منشآت قطاع النفط الحيوي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية