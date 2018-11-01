شؤون المرضى: لم نوقف علاج مرضى الأورام في الأردن

أكد مساعد المدير العام لشؤون المرضى بمركز الحسين للسرطان، منذر حوارات، أنَّ المرضى الليبيين ما زالوا يتلقون علاجهم داخل المركز بشكل اعتيادي، مُشيراً إلى وجود 1000 حالة لغرض العلاج الإشعاعي والكيماوي والجراحي وزراعة النخاع.

وبشأن الأخبار المُتداولة حولَ إيقاف الخطط العلاجية للمرضى الليبيين في المركز، أوضح حوارات أن الظروف المالية أجبرت المركز على التوقف عن قبول حالات جديدة، إضافة إلى المرضى الذين تخطّوا مرحلة العلاج الرئيسية، وبحاجة للمُتابعة الطبية المُتوفرة في ليبيا.

وأضافَ أن نحو 2700 مريضا حصلوا على العلاج الطبي اللازم بمركز الحسين خلال عام و3 أشهر، مُشيراً إلى أن 12.6% من الحالات الموجودة داخل المركز قادمة من ليبيا.

وحول ارتباط ارتفاع نسب إصابات الأورام في ليبيا بالحرب الدائرة في البلاد، أكد مساعد المدير العام أن إثبات ذلك يحتاج إلى إعداد دراسات علمية كبيرة ومتطورة، تتطلب استقرار الأوضاع لكي يتم تنفيذها.

ومن جانبه، قال المسؤول المالي بمركز الحسين للسرطان، إياد عميرة، أن مركز الحسين لم يستلم منذ 10 أشهر مُستحقاته المالية مُقابل علاج المرضى الليبيين خلال هذا العام.

وأضاف أن المركز قدم العلاج لـ615 حالة خلال العام الحالي، فيما بلغ عدد الحالات التي استقبلها العام الماضي 1425 حالة، ما زال بينهم من هو داخل المركز حتى الآن.

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