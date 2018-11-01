بالصور | الخرطوش: قوات الجيش تستعد لإنهاء معركة حي المغار في مدينة درنة

ليييا – قال المسؤول الإعلامي “للواء 73 مشاة” المنذر الخرطوش امس الأربعاء إن قوات الجيش الليبي تتجه إلى تحرير المدينة القديمة وإنهاء معركة حي المغار بمدينة درنة، مشيراً إلى مقتل جندي وإصابة 8 آخرين.

الخرطوش أشار إلى أن وحدات عسكرية تابعة لغرفة عمليات عمر المختار بإمرة العميد سالم رحيل تحركت باتجاه المدينة القديمة فجر يوم 30 أكتوبر 2018 لتحرير وإنهاء المعركة بالمغار.

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ولفت إلى مشاركة “الكتيبة 437″ مشاة بالمعركة بقيادة الرائد سالم رزق و”الكتيبة 210” آليات وسرية تابعة “للكتيبة 124” تابعة للواء 106 وسرية من “الكتيبة 276” مشاة التابعة للواء 73 مشاة وقوة الإسناد سريه البركان حيث استمرت المعارك أكثر من 3ساعات في حي المغار.

مضيفاً: “استشهد جندي تابع للكتيبة 437 وآخر من سرية البركان المساند فضلا عن إصابة 8 أشخاص من قوات المسلحة العربية الليبية في معركه التطهير والتأمين الكامل”.

وأكد المسؤول الإعلامي على أن خسائر كبيرة وقعت في صفوف تنظيم الإرهابيين وصلت إلى 12 جثة لهم لدى القوات المسلحة فضلاً عن مصادرات أسلحة خفيفة وذخائر ليتم بذلك تأمين منطقة المغار بالكامل، موضحاً أن مساحة المدينة القديمة لا تزيد تقريباً عن 200 كيلومتر ويتوقع تطهيرها خلال الساعات القادمة.