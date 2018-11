المتوسط:

أعلن صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، أنه بدأ في صيانة 21 مدرسة بطرابلس الكبرى، مشيرا إلى إنه من المنتظر أن تشمل الصيانة 78 مؤسسة تعليمية موزعة على بلديات العاصمة.

وقال الصندوق، إن الهدف من تلك المبادرة، هي تحسين البيئة التعليمية لطلاب المدينة.

