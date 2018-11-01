اخبار ليبيا الان

عودة 139 مهاجراً غير قانوني إلى نيجيريا

تم النشر منذُ 31 دقيقة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة ليبيا
قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

عاد 139 مهاجراً غير قانوني إلى بلادهم نيجيريا أمس الأربعاء بصورة طوعية.

وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، شمل المهاجرون الذين تم إعادتهم بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، 5 نساء حوامل و 7 أطفال دون مرافق، و4 أشخاص بحاجة إلى رعاية طبية أيضاً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا

عن مصدر الخبر

قناة ليبيا

قناة ليبيا

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك