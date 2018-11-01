عودة 139 مهاجراً غير قانوني إلى نيجيريا

عاد 139 مهاجراً غير قانوني إلى بلادهم نيجيريا أمس الأربعاء بصورة طوعية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، شمل المهاجرون الذين تم إعادتهم بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، 5 نساء حوامل و 7 أطفال دون مرافق، و4 أشخاص بحاجة إلى رعاية طبية أيضاً.
عاد 139 مهاجراً غير قانوني إلى بلادهم نيجيريا أمس الأربعاء بصورة طوعية.
وبحسب المنظمة الدولية للهجرة، شمل المهاجرون الذين تم إعادتهم بدعم من الصندوق الائتماني للاتحاد الأوروبي، 5 نساء حوامل و 7 أطفال دون مرافق، و4 أشخاص بحاجة إلى رعاية طبية أيضاً.
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