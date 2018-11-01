بعد مشاكل واجهت قرار التكليف.. “تسييري بنغازي” يبدأ اجتماعاته

بدأ المجلس التسييري لبلدية بنغازي في عقد اجتماعات متواصلة مع كافة القطاعات لبحث سير العمل في المدينة، ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين، بعد شد وجذب بشأن قرار تسليم البلدية إلى مجلس تسييري الصادر من رئيس الحكومة المؤقتة.

واجتمع المجلس التسييري لبلدية بنغازي برئاسة المهندس صقر بوجواري مع لجنة إعادة تشغيل وصيانة الفندق البلدي المشكلة من قبل المنتفعين بالمحال التجارية داخله.

وناقش الاجتماع ضرورة السعي لضم مشروع صيانة الفندق البلدي ليصبح ضمن المشاريع التي تشرف عليها لجنة استقرار بنغازي.

وسبق هذا الاجتماع لقاء آخر مع شركة الكرامة للمقاولات، وهي إحدى الشركات الوطنية المتعاقدة معها على تنفيذ مشروع الطريق الدائري الرابع، وذلك لبحث المعوقات في أعمال تنفيذه.

وتم في وقت سابق الوقوف على مراحل تنفيذ صيانة وتشغيل حقول المياه في منطقة الهواري المغذية لمنطقة القوارشة وذلك خلال اجتماع عقده بوجواري مع مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي المهندس حمد العقيلي.

وتم الاتفاق خلاله على صيانة شبكات المياه والصرف الصحي الواقعة في منطقة وسط البلاد، بعد تضمينها بالمشاريع التي تشرف عليها لجنة استقرار بنغازي.

اجتماعات موسعة بدأ بها المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع مختلف القطاعات الخدمية بالمدينة بانتظار نتائجها على مستوى الخدمات المُقدمة للمواطن.

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