بعد فشله.. «باشاغا» يستنجد بسفير «الاتحاد الأوروبي» لمساعدته

في محاولات بائسة لضبط الأمن، بعد فشله في بسط الاستقرار ووقف الاقتتال في ليبيا، حاول وزير الداخلية بحكومة الوفاق، فتحي باشاغا، الاستعانة بسفير الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، لحلحلة الأزمة وضبط الأمن.

جاء ذلك خلال استقبال باشاغا لسفير بعثة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا صباح اليوم الخميس بمقر الوزارة بطرابلس.

وناقش اللقاء أيضا الحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وتدفق المهاجرين من الجنوب الليبي إلى أوروبا عبر الأراضي الليبية.

