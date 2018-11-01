“الرقابة الإدارية” توضّح بشأن حبس رئيس الهيئة

نفى مدير مكتب الإعلام بهيئة الرقابة الإدارية أيمن الجليدي، في تصريح خاص لـ218 كافة الأخبار المتداوَلَة حول حبس رئيس الهيئة نصر علي حسن على خلفية اتهامه بقضايا فساد إداري ومالي بالهيئة.

وأضاف الجليدي أن رئيس الهيئة في إجازة رسمية حالياً، ووكيل الهيئة هو القائم بالأعمال؛ وفقاً لترتيب الصلاحيات القانونية المخوّل بها.

وأوضح أنّ رئيس الهيئة سبق وأن امتثل إلى طلب الاستجواب والتحقيق بشأن الاتهامات المُوجهة إليه كأي مواطن ليبي يخضع لحكم القانون في الدولة الليبية.

وأكد مدير مكتب الإعلام أن هيئة الرقابة الإدارية تعمل بشكل طبيعي وتقوم بكافة مهامها، وأنه لم يصدر أي حكم قضائي بالحبس في حق رئيس الهيئة فيما يخص قضايا فساد إداري أو غيره.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية