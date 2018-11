المتوسط:

أعلن مركز سبها الطبي اختطاف المراقب المالي في المركز مفتاح يونس سالم.

وأوضح مركز سبها الطبي ، “أن عملية الاختطاف تمت أثناء عودة سالم من مزرعته رفقة زوجته وأبنيه”.

وتعاني المنطقة الجنوبية من اضطراب أمني وانتشار مسلحي المعارضة التشادية والسودانية وسط غياب لحكومة الوفاق الوطني .

