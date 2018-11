“النويري” يناقش أخر مستجدات الأزمة الليبية مع السفيرة الفرنسية

المتوسط:

التقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري السفيرة الفرنسية لدى ليبيا “بياتريس لوفرابير دوهيلين” بتونس، اليوم الخميس.

وناقش اللقاء أخر مستجدات الأوضاع في ليبيا وتناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية بالإضافة إلى العلاقات الثنائية بين البلدين.

وتطرق اللقاء إلى مناقشة تطوير التعاون الليبي الفرنسي في كافة القضايا وكيفية وقوف دولة فرنسا مع الشعب الليبي في سعيه لتحقيق أهدافه وتطلعاته نحو قيام الدولة وإنهاء الأزمة الحالية في ليبيا.

