طيور تعطّل أحد محركات طائرة الخطوط الليبية بإسطنبول

أفاد مدير الإدارة الفنية بشركة الخطوط الجوية الليبية خليفة الجهاني، بإصابة محرك إحدى طائراتهم نتيجة هجوم لطيور في مطار “أتاتورك” بإسطنبول.

وأوضح الجهاني، وفق ما نقلته الصفحة الرسمية للشركة، أن عددًا من ريش محرك الطائرة أصيبت، الأمر الذي منع الطائرة من الإقلاع مجددًا، مضيفًا أن إصلاح العطل يحتاج إلى إرسال فنيين وقطع غيار من ليبيا إلى إسطنبول.

يذكر أن الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الليبية محمد قنيوة ذكر للرائد، أن الشركة تسعى إلى زيادة رحلاتها بين طرابلس وإسطنبول لتصل إلى رحلة واحدة يوميًّا.

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